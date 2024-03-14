الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

10 جنيهات تراجعًا فى أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس فى بورصة الدواجن

الفراخ
الفراخ

مع بداية التعاملات الصباحية شهدت أسعار الدواجن تراجعا ملحوظا، حيث يبحث الكثير عن عن معرفة أسعار الدواجن، حيث شهدت تراجعا عدة جنيهات، وسجلت أسعارها اليوم 96 جنيها بعد أن وصل سعرها إلى 106 جنيهات في البورصة.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 14-3-2024

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن بعد التراجع الذي شهدته خلال الساعات القليلة الماضية.

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس 14 مارس في بورصة الدواجن سعر 96 جنيها للكيلو، مقابل أسعار بداية الأسبوع التي سجلت أسعارها 106 جنيهات للكيلو، وتصل الأسعار الآن في الأسواق للمستهلك بسعر 110 جنيهات للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا، بينما سجلت أسعار الفراخ الأمهات سعر 83 جنيها في الكيلو، وتصل إلى المستهلك في الأسواق الشعبية بسعر 95 جنيها للكيلو.

مجزآت الدواجن اليوم الخميس 14 مارس 2024

  • سجلت أسعار الوراك اليوم الخميس 14 مارس 2024 في الأسواق 115 جنيهًا.
  • سعر الكبد والقوانص اليوم الخميس 14 مارس 2024 في الأسواق بـ125 جنيهًا.
  • كيلو الهياكل اليوم الخميس 14 مارس 2024 في الأسواق بـ75 جنيهًا.
  • سعر جوز الحمام اليوم الخميس 14 مارس 2024 في الأسواق 150 جنيهًا.
  • سعر البط اليوم الخميس 14 مارس 2024 في الأسواق بـ150 جنيهًا.
  • سعر الأرانب اليوم الخميس 14 مارس 2024 في الأسواق 120 جنيهًا.

أفكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل كفتة الفراخ وخطوات التحضير في المنزل

ننشر أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 14-3-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 13-3-2024

الفراخ بـ113 للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء

سعر البيض اليوم الخميس 14 مارس 

وسجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم الخميس 14 مارس 2024 في الأسواق بين 145 و155 جنيهًا للطبق.

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 145 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك اليوم الخميس 14 مارس 2024 في الأسواق بنحو 155 جنيهًا.

بينما سجل سعر البيض البلدي 160 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك اليوم الخميس 14 مارس 2024 في الأسواق ما بين 165 و170 جنيهًا.

التعاملات الصباحية اسعار الدواجن محبي الدواجن أسعار الدواجن البيضاء اسعار الوراك الأسواق للمستهلك

مواد متعلقة

أسعار كرتونة البيض اليوم الأثنين 4 مارس 2024 الأحمر والأبيض في الشركات

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الدواجن اليوم الخميس 29-2-2024 في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14-2-2024

قائمة أسعار الكتاكيت البيضاء والبط والرومي اليوم الأربعاء 7-2-2024 في البورصة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الفراخ بـ67 جنيها في المزرعة.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

الأكثر قراءة

بعد تصديق الرئيس.. تفاصيل تعديلات قانون "جوازات السفر"

الصور الأولى لحريق برج "رنين" فى حلوان

الرئيس السيسى يصدّق على تعديل فى قانون "جوازات السفر"

القبض على مالك شركة بـ300 كيلو تبغ فى الجمالية

خطأ استراتيجى.. سلوك بنيامين نتنياهو يضع الرئيس الأمريكى فى ورطة

"الداخلية" ترد على شكوى مخالفات رادار العبور المرورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة