10 جنيهات تراجعًا فى أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس فى بورصة الدواجن

مع بداية التعاملات الصباحية شهدت أسعار الدواجن تراجعا ملحوظا، حيث يبحث الكثير عن عن معرفة أسعار الدواجن، حيث شهدت تراجعا عدة جنيهات، وسجلت أسعارها اليوم 96 جنيها بعد أن وصل سعرها إلى 106 جنيهات في البورصة.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 14-3-2024

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن بعد التراجع الذي شهدته خلال الساعات القليلة الماضية.

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس 14 مارس في بورصة الدواجن سعر 96 جنيها للكيلو، مقابل أسعار بداية الأسبوع التي سجلت أسعارها 106 جنيهات للكيلو، وتصل الأسعار الآن في الأسواق للمستهلك بسعر 110 جنيهات للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا، بينما سجلت أسعار الفراخ الأمهات سعر 83 جنيها في الكيلو، وتصل إلى المستهلك في الأسواق الشعبية بسعر 95 جنيها للكيلو.

مجزآت الدواجن اليوم الخميس 14 مارس 2024

سجلت أسعار الوراك اليوم الخميس 14 مارس 2024 في الأسواق 115 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص اليوم الخميس 14 مارس 2024 في الأسواق بـ125 جنيهًا.

كيلو الهياكل اليوم الخميس 14 مارس 2024 في الأسواق بـ75 جنيهًا.

سعر جوز الحمام اليوم الخميس 14 مارس 2024 في الأسواق 150 جنيهًا.

سعر البط اليوم الخميس 14 مارس 2024 في الأسواق بـ150 جنيهًا.

سعر الأرانب اليوم الخميس 14 مارس 2024 في الأسواق 120 جنيهًا.

سعر البيض اليوم الخميس 14 مارس

وسجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم الخميس 14 مارس 2024 في الأسواق بين 145 و155 جنيهًا للطبق.

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 145 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك اليوم الخميس 14 مارس 2024 في الأسواق بنحو 155 جنيهًا.

بينما سجل سعر البيض البلدي 160 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك اليوم الخميس 14 مارس 2024 في الأسواق ما بين 165 و170 جنيهًا.