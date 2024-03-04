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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أسعار كرتونة البيض اليوم الأثنين 4 مارس 2024 الأحمر والأبيض في الشركات

طبق بيض
طبق بيض

تعتبر سلعة البيض من السلع التي يكون عليها إقبالًا كبيرًا من ربات المنازل، خاصة خلال فترة الدراسة، فقد شهدت أسعار البيض تراجع في الأسعار مع بداية التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن حيث سجلت أسعارها اليوم 145 جنية للكرتونة مقابل أسعار أمس 150 جنية للكرتونة داخل بورصة الدواجن.

أسعار كرتونة البيض اليوم الأثنين 

ومع حرص الكثير من المواطنون على معرفة أسعار البيض علي مدار اليوم تقدم الدستور إلي متابعيها أسعار طبق البيض في بداية التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن حيث جاءت الأسعار كالتالي:

أسعار البيض الأحمر اليوم الأثنين 4 مارس 2024

 تراجعت أسعار البيض اليوم الأثنين في بورصة الدواجن حيث سجلت سعر طبق البيض الأحمر سعر تراوح مابين 145 إلي 158جنيهًا، مقابل أسعار أمس والتي سجلت 151 جنية لطبق البيض، مع مراعاة إضافة مابين 8 إلي 10 جنية هامش ربح للتجار

أسعار البيض الأبيض اليوم الأثنين 4 مارس 2024

تراجعت أسعار البيض اليوم الأثنين في بورصة الدواجن حيث سجلت سعر طبق البيض الأحمر سعر تراوح مابين 145 إلي 158جنيهًا، مقابل أسعار أمس والتي سجلت 151 جنية لطبق البيض.

 سجلت أسعار كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 145جنيها، وتصل إلي المستهلك بسعر 155 جنية للكرتونة.

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سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 1-3-2024 في الأسواق

سعر كرتونة البيض في الشركات

بلغ سعر كرتونة البيض داخل بورصة شركة رشاد حمزة  146.75 جنيها لكرتونة البيض الأبيض، بينما سجلت البيض الأحمر 147.75 جنية للكرتونة.

بلغ سعر كرتونة البيض داخل بورصة شركة البنا  146.75  جنيها لكرتونة البيض الأبيض، بينما سجلت البيض الأحمر  147.75جنية للكرتونة.

بلغ سعر كرتونة البيض داخل بورصة شركة الصحراوي  144  جنيها لكرتونة البيض الأبيض، بينما سجلت البيض الأحمر  146  جنية للكرتونة.

بلغ سعر كرتونة البيض داخل بورصة شركة الزراعي   143  جنيها لكرتونة البيض الأبيض، بينما سجلت البيض الأحمر 144  جنية للكرتونة.

بلغ سعر كرتونة البيض داخل بورصة شركة الصالحية  148  جنيها لكرتونة البيض الأبيض، بينما سجلت البيض الأحمر151جنية للكرتونة.

بلغ سعر كرتونة البيض داخل بورصة شركة قويسنا  150 جنيها لكرتونة البيض الأبيض، بينما سجلت البيض الأحمر 152جنية للكرتونة.

بلغ سعر كرتونة البيض داخل بورصة شركة كمشيش(المنوفية)  145  جنيها لكرتونة البيض الأبيض، بينما سجلت البيض الأحمر 146جنية للكرتونة.

بلغ سعر كرتونة البيض داخل بورصة شركة انشاص 146  جنيها لكرتونة البيض الأبيض، بينما سجلت البيض الأحمر147 جنية للكرتونة.

بلغ سعر كرتونة البيض داخل بورصة شركة  شوشة(المنيا)  144  جنيها لكرتونة البيض الأبيض، بينما سجلت البيض الأحمر 145 جنية للكرتونة.

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