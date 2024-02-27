الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 في بورصة الدواجن

دواجن
دواجن

يبحث الكثيرمن عشاق الدواجن عن أسعارها، على مدار اليوم خاصة داخل بورصة الدواجن، خاصة داخل بورصة  الدواجن، وقد استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 27 فبراير في بورصة الدواجن.

وتقدم الدستور إلى متابعهيا أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024

سعر كيلو لحم الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 27 فبراير في بورصة الدواجن تراوح سعرة مابين 87 جنيه  إلي 88 جنيه، بينما استقرت أسعار الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء لتسجل سعر مابين 103 جنيهات إلى 105 جنيهات.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024

كما استقرت أسعار الدواجن البلدي عند 140 جنيهًا، مع وصول سعر البيع للمستهلك إلى 145 جنيهًا، بينما سجلت أسعار الفراخ الأمهات اليوم في بورصة الدواجن سعر 79 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

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أسعار مجزأت الدواجن اليوم الثلاثاء 27 فبراير 

بلغت أسعار البانيه  215 و220 جنيها.

 و سجلت أسعار الشيش طاووق سعر تراوح مابين 200 و210 جنيهات.

 كما سجلت أسعار الأوراك بين 90 و100 جنيه.

 بينما بلغت أسعار كيلو الكبدة 110 جنيهات.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 

بلغت أسعار طبق البيض أحمر داخل بورصة الدواجن للمستهلك بسعر  150 جنيه و 151 جنيه، بينما سجلت أسعار طبق البيض الأبيض داخل بورصة الدواجن للمستهلك سعر148 جنيه و 149 جنيه، كما سجلت أسعار كرتونة البيض البلدي سعر تراوح مابين  144 جنيه و145 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 27 فبراير

سجلت أسعار علف بادي سعر 29500 جنيه.

سجلت أسعار علف نامي سعر 29200 جنيه.

سجلت أسعار علف ناهي سعر  29100جنيه.

سجلت أسعار علف بادي نامي سعر 28500جنيه.

سجلت أسعار علف بياض 14 سعر 26200 جنيه.

سجلت أسعار علف بياض 16سعر   26700 جنيه.

سجلت أسعار علف بياض 18 سعر  27000 جنيه.

أسعار علف بياض أسعار علف نامي أسعار علف بادي اسعار الفراخ البلدي أسعار الفراخ البيضاء

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