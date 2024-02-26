«شعبة الدواجن»: 3 آلاف جنيه تراجعًا فى أسعار الأعلاف بفضل زيادة «الإفراجات الجمركية»

توقع خبراء صناعة الدواجن تراجع أسعار البروتين الأبيض الفترة المقبلة، بسبب الإفراجات الجمركية المكثفة عن الأعلاف وتراجع الدولار فى السوق الموازية؛ بعد الإعلان عن صفقة الاستثمار الكبرى فى رأس الحكمة، وبدء دورات جديدة لطرح إنتاجها خلال شهر رمضان المقبل.

وقال ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن الحكومة استطاعت توفير الأعلاف وزيادة الإفراجات الجمركية عن الذرة وفول الصويا، لتلبية احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الأسعار تراجعت ٣ آلاف جنيه للطن خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف أن أسعار الدواجن تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، حيث تراجعت من ٩٥ جنيهًا للكيلو إلى ٩٠ جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن ذلك نتيجة لطرح إنتاج الدورات التى سبق تجهيزها لطرحها فى الأسواق للمواطنين قبل شهر رمضان المبارك.

وأوضح «الزينى» أن إنتاج مصر من الدواجن يصل إلى ٨.٢ مليون دجاجة يوميًا، وهو يكفى طلبات السوق، مؤكدًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من البيض والدواجن؛ على الرغم من خروج عدد كبير من صغار المربين، لأن حجم الاستهلاك تراجع أيضًا.

وذكر أن صفقة رأس الحكمة سيكون لها دور كبير فى استعادة السوق توازنها مرة أخرى، بعدما عانت تغيرات سريعة وتذبذبًا فى أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الموازية، موضحًا أن سوق الأعلاف شهدت ارتفاعات جنونية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى تسبب فى ارتفاع أسعار الدواجن، كما لجأ المربون إلى خفض الكميات التى لديهم فى ظل ارتفاع التكلفة ونقص السيولة.

وقال إن ارتفاع التكلفة تسببت فى خروج شريحة كبيرة من صغار المربين خلال الفترة الأخيرة، حيث خرج نحو ٤٠٪ من مربى الدواجن من المنظومة، لكن مع استمرارية الإفراجات وتوفير الخامات سوف يعود عدد كبير مرة أخرى.

وتوقع «الزينى» حدوث انخفاض ملحوظ فى أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، فى ظل وفرة المعروض مع قدوم شهر رمضان، فضلًا عن انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء التى تتم على أساسها عملية التسعير مؤخرًا، مبينًا أن معدلات استهلاك الدواجن ترتفع بنحو ٢٥٪ خلال شهر رمضان، فيما ستسهم زيادة أعداد الدورات قبيل شهر رمضان فى تلبية الطلب المرتفع المتوقع.

ولفت إلى أن سعر الدولار يعتبر محددًا رئيسيًا لأسعار الأعلاف، التى تعتمد على خامات مستوردة تصل إلى أكثر من ٨٠٪ من تكلفة تصنيعها، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة عقب تنفيذ صفقة رأس الحكمة عودة شريحة المربين الذين خرجوا من السوق خلال الفترة الأخيرة، وذلك مع وفرة خامات الأعلاف، وتيسير فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الأعلاف.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن أسعار الأعلاف تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الماضيين، الأمر الذى سينعكس على أسعار الدواجن فى السوق، مشيرًا إلى أن صفقة رأس الحكمة ستكون لها مردود إيجابى كبير فى السوق.

وأضاف أن سوق الدواجن تحتاج إلى توفير الخامات واستمرارية الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، الأمر الذى سينتج عنه تراجع فى أسعار الدواجن، لأنها سلع حية وأسعارها تعتمد على العرض والطلب، ولا يمكن تخزينها وحجبها عن الأسواق.

وأوضح أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الدواجن، وأن هناك كميات كبيرة من الدواجن من المتوقع طرحها فى الأسواق خلال الفترة الحالية؛ لتلبية الطلب المرتفع قبيل شهر رمضان المبارك.

وأشار «السيد» إلى تراجع استهلاك المواطنين للدواجن، وأن الكميات المتاحة ستكون كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية بالكامل، حتى مع زيادة استهلاك المواطنين خلال شهر رمضان بنسبة ٢٥٪.

وأكد أن السبب وراء ارتفاع أسعار الدواجن يعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف فى الوقت الحالى، معللًا ذلك بالارتباط الوثيق بين أسعار الأعلاف والأسواق العالمية، إضافة إلى أن مصر تعتمد بنسبة ٨٥٪ على استيراد الأعلاف من الخارج، وأن فصل الشتاء يزيد من تكاليف الإنتاج بسبب التدفئة والأمصال.

وشدد على عدم وجود أى أزمة حقيقية فى السوق قبل شهر رمضان، مشيرًا إلى وجود ارتفاع فى أسعار الدواجن تماشيًا مع أسعار الأعلاف، متوقعًا تراجع الأسعار خاصة مع توفير الدولار وزيادة الإفراجات الجمركية عن خامات الأعلاف من فول الصويا والذرة الصفراء.

من جهته، كشف المهندس رفيق قاسم، مدير عام الدواجن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أن الوزارة كلفت قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بمزيد من التيسيرات للإفراجات عن الأعلاف من الذرة وفول الصويا فى الموانئ لزيادة الإنتاج الحيوانى والداجنى، ودخول منتجين جدد للدورات الإنتاجية الجديدة، لتوفير اللحوم خلال شهر رمضان.