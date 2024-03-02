"البيض" يُثير أزمة على الطريق الدائرى.. ما القصة؟

وقع اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بـ"البيض" على الطريق الدائري.

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا مفاده وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بـ"البيض" على الطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة نصف نقل محملة بالبيض اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ويقوم رجال الإدارة العامة للمرور بإزالة آثار الحادث من نهر الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام قائدي المركبات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.