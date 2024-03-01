8 مصابين في حادث تصادم أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي

أُصيب 8 أشخاص إثر تصادم سيارة "ميكروباص" مع أخرى "ملاكي" بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي نطاق محافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين إثر تصادم سيارتين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكي نتج عنها إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي الإسعافات الأولية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، كما تم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة الطريق مجددًا.