5 مصابين فى حادث سير على طريق "مصر- الإسماعيلية" الصحراوى

وقع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، أسفر عن مصرع 5 مواطنين وأصيب آخرون.

تلقت مديرية أمن الإسماعيلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق "مصر - الإسماعيلية" الصحراوي.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين نتيجة الحادث.

كما دفع مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث، لنقل المصابين لمستشفيات الإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، بينما تم نقل المتوفين للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالحادث، وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن الجثامين.