السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 5 في حادث انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

اسعاف لنقل المصابين
اسعاف لنقل المصابين

أصيب 5 بينهم سيدتين في حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق دار السلام طامية الزراعي بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق وسقط ركابها أرضًا مما أحدث إصاباتهم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة 5 في حادث انقلاب سيارة أجرة بالفيوم


تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، يفيد بتلقي اشارة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة اجرة على طريق قرية دار السلام طامية الزراعي بالقرب من قرية كفر محفوظ، ووجود عدد من المصابين.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بينهم سيدتان وهم: (فرحانة طه، 49 عامًا) مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، (روحية عبد العزيز، 52 عامًا)، مصابة بكسر في اليد اليمنى، (هاشم عيد، 41 عامًا)، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، (عويس عيد، 49 عامًا) مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، كما أصيب (عاشور رجب، 44 عامًا)، مصاب بتجمع دموي بالوجه وكدمات وسجاجات متفرقة بالجسم. ودفع مرفق إسعاف الفيوم بثلاث سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم؛ تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

اصابة 5 اشخاص حادث انقلاب سيارة أجرة الفيوم اللواء ثروت المحلاوي مأمور قسم شرطة طاميه طريق قرية دار السلام طاميه الزراعي

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