الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات دورة "فقه الصيام" بأوقاف الفيوم

فعاليات دورة فقه
فعاليات دورة فقه الصيام

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات دورة "فقه الصيام" للأئمة بأوقاف الفيوم بقاعة مسجد ناصر الكبير بالفيوم، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وضمن خطتها الدعوية في العمل على الارتقاء بالمستوى العلمي للأئمة.

انطلاق فعاليات دورة فقه الصيام بأوقاف الفيوم لعدد"100" بقاعة مسجد ناصر الكبير بالفيوم

جاء ذلك بتكليف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وبرعاية كريمة من الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبحضور الشيخ يحيى محمد، مدير الدعوة، والشيخ فتحي جاد الرب، مسئول الإرشاد بالمديرية.

حاضر فيها الدكتور وليد سعيد الشيمي، وكيل كلية دار العلوم بالفيوم سابقًا، وقد تناول الدكتور وليد الشيمي في هذه الدورة الحكمة من فرض الصيام، ودورة في تنمية روح التكافل الاجتماعي والترابط والشعور بالمسئولية تجاه الفقراء والمساكين، كما تناولت بعض الأحكام المهمة والمتعلقة بالصيام، خاصةً ما يتعلق بالمريض والمسافر والحائض والنفساء، ومرضى الربو، وأحكام وضع القطرات في العيون، وبين أن أحكام الإسلام قائمة على التيسير.

وكانت قد أعلنت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، تنفيذ عدد (3326) عملية قلب لصالح المرضى غير القادرين من قرى وعزب ونجوع محافظة الفيوم وذلك منذ بدء العمل إلى الآن، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

ذلك في إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم  وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزاة التضامن بالفيوم، أن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط المديرية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المراكز المختلفة.

وأشار إلى أن الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية جاء على مستوى قرى ومراكز المحافظة بهدف رفع المعاناة عنهم والتخفيف عن كاهلهم، وجرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان لتحديد الحالات المستحقة.

فعاليات دورة فقه الصيام
فعاليات دورة فقه الصيام
فعاليات دورة فقه الصيام
فعاليات دورة فقه الصيام
فعاليات دورة فقه الصيام
فعاليات دورة فقه الصيام
فعاليات دورة فقه الصيام
فعاليات دورة فقه الصيام
فعاليات دورة فقه الصيام مسجد ناصر الكبير بالفيوم أوقاف الفيوم وزير الأوقاف الفيوم

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