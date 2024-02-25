الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"رأسه ارتطم بالأسفلت".. مصرع شاب فى حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم

انقلاب دراجة نارية
انقلاب دراجة نارية

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه، في حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق السياحي لبحيرة قارون بالفيوم، باتجاه مركز شرطة إبشواي حيث اختل توازنه وسقط أرضًا وارتطم رأسه بالأسفلت ولفظ أنفاسه الأخيرة، وهرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثة للمشرحة واتخاذ اللازم.

بلاغ بمصرع شاب

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إبشواي، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بمصرع شاب في العقد الثاني إثر حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق السياحي لبحيرة قارون بنطاق المركز.

الشرطة تعاين الحادث

 

وانتقل ضباط مركز شرطة إبشواي إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع شاب يدعى "م. ح"، في العقد الثاني من العمر، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية كان يقودها، حيث ارتطم رأسه بالأرض ما تسبب في حدوث نزيف بالمخ، ولقي مصرعه على الفور.

نقل الجثة للمشرحة


وجرى استدعاء سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.

تحرير محضر بالحادث


جرت إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر بالحادث المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

مصرع شاب حادث انقلاب دراجة نارية الطريق السياحي لبحيرة قارون اللواء ثروت المحلاوي الفيوم

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