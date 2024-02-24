تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب لخلاف على هاتف محمول فى الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه طعنا بالسكين إلى جلسة الغد 25 فبراير لانتداب محامي للدفاع عن المتهم وسماع المرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن دياب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية بمقتل "محمد. ص. ف"، 19 عامًا، سائق توك توك، مقيم بقرية معصرة صاوي. جرى تشكيل فريق بحث قاده العقيد حسن عبد الغفار، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم، وتبين وجود خلافات بين المجني عليه وآخر يدعى "أحمد. خ. م"، 20 عامًا، سائق توك توك، مقيم بنفس القرية، بسبب الخلاف على بيع هاتف محمول، تطور الخلاف لمشاجرة نتج عنها قيام المتهم بإحضار سلاح أبيض وسدد للمجني عليه طعنة نافذة بالصدر أدت إلى وفاته.

وكانت قد أجلت محكمة جنايات الفيوم الحكم في قضية المتهم بمواقعة شقيقته المعاقة ذهنيًا، لحين وصول تقرير DNA من والد المتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار طلعت قنديل، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تعود أحداث القضية رقم 15508 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة إبشواي ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من والد الفتاة باعتداء ابنه على شقيقته المعاقة ذهنيا داخل منزلهما بقرية العجميين بالمركز، وذلك خلال ملاحظتها وتربيتها لكونه له سلطة عليها.

بداية الواقعة

فوجئ الأب بإصابة ابنته بإعياء شديد، فاصطحبها إلى مستشفى إبشواي المركزي وفوجئ بأن المستشفى يخبره بأنها حامل، ما أصاب الأب بصدمة، قبل أن يكتشف أن مرتكب تلك الجريمة ابنه، وعلى الفور اتجه الأب إلى مركز شرطة إبشواي، وحرر محضرًا ضد ابنه، الذي تم القبض عليه.