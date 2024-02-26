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تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طليقته فى الفيوم لـ1 مارس

تأجيل أولي جلسات
تأجيل أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل طليقته في الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهم ربيع جمعة عثمان، المتهم بقتل طليقته "نورا شعبان محمد" طعنا بالسكين إلى جلسة الأول من مارس؛ وذلك للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.

 


صدر القرار برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35472 لسنة 2023 جنح مركز طامية والمقيدة برقم 2691 لسنة 2023 كلي الفيوم، أن المتهم "ربيع جمعة عثمان عبد العليم"، 36 عاما، قام في يوم 19 أغسطس 2023 بدائرة قسم شرطة طامية بمحافظة الفيوم بجناية القتل العمد، حيث قتل المجني عليها نورا شعبان محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المحقق على إزهاق روحها وأعد سلاحًا أبيض، وانطلق صوب المكان الذي أيقن سلفًا وجود المجني عليها به، وما إن دلف لمكان وجودها، انقض عليها وأشهرالسلاح الأبيض الذي كان بحوزته، قابضا على جسدها، شالا حركتها، وساقها للطريق العام وانهال عليها طعنا وكلما حاولت الإفلات منه، عاود إحكام قبضته عليها، مستمرًا في إنفاذ طعناته لها قاصدًا إزهاق روحها، فأحدث الإصابات التي وردت بتقريرالصفة التشريحية لجثمانها، والتي أدت لوفاتها على النحو المبين في التحقيقات.


وتابع أمر الأحالة، أن المتهم أحرز سلاحا أبيض "سكينا" بغير مسوغ قانوني، وما إن ظفر بها حتى عاجلها بطعنة غائرة في الصدر، فأحدث إصاباتها المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها والمرفق بالأوراق، فأرداها قتيلة على الفور قاصدا من ذلك إزهاق روحها على النحو المبين بالأوراق.

 

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