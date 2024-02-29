4 مصابين في مشاجرة بين عائلتين بمركز إطسا بالفيوم

نشبت مشاجرة بين عائلتين بمركز إطسا بمحافظة الفيوم وتم فيها استخدام الشوم والعصي وأسفر عن إصابة 4 أشخاص بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت، مأمور مركز شرطة إطسا بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمركز إطسا بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة 4 أشخاص.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إطسا برئاسة المقدم هيثم طلبة، وتمكن من السيطرة على المشاجرة وضبط المتسببين فيها ونقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية تحت حراسة مشددة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.