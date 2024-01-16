الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الدواجن اليوم
سعر الدواجن اليوم

يبحث الكثير من المواطنون علي مدار اليوم عن أسعار الدواجن، خاصة أن هناك إقبال كبير عليها سواء في التربية أو التخزين خاصة مع أقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يكون هناك استهلاك أكثر للدواجن،  وهي تعتب رالبروتين الأفضل والأكثر أنشار لدي الموطن المصري، والكثير يبحث عن أسعار الدواجن داخل بورصة الدواجن.

وتقدم الدستور في تقريرها التالي أسعار الدواجن والبيضاء والبلدي والساسو وأٍعر البيض البلدي والأحمر داخل بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ اليوم

استقرات أسعار الدواجن في المزراعة عند نفس أسعار أمس حيث سجلت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالبورصة الرئيسية، نحو مبلغ 68 جنيهًا للكيلو الواحد، مع مراعاة إضافة 8 إلي 10 جنيها هامش ربح للتجار.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024

وتراوحت اليوم أسعار لحوم أمهات الدواجن البيضاء في المزراعة مبلغ 60 جنيهًا للكيلو الواحد والدواجن البلدي مبلغ 90جنيهًا، والساسو قيمة 72 جنيهًا.

 

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‏سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024

 

بلغ سعر كتكوت أبيض شركات اليوم الثلاثاء 16  يناير 26 جنيهًا.
وصل سعر كتكوت بلدي مشعر 8 جنيهات.
وصل سعر بلدي هجين عالي اليوم الثلاثاء 16 يناير 10 جنيهات.
بلغ سعر كتكوت جيل تاني اليوم الثلاثاء 16  يناير قيمة 11.5 جنيه.
وصل سعر كتكوت ساسو جيل أول  اليوم الثلاثاء 16  يناير مبلغ 22 جنيهًا.

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أسعار البيض اليوم الثلاثاء 16  يناير

سعر كرتونة البيض الأبيض بلغت اليوم الثلاثاء 16  يناير مبلغ 131 جنيها.
سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الثلاثاء 16  يناير بلغت 142 جنيها.
سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الثلاثاء 16 يناير بلغت 132 جنيها.

أسعار لحم البط اليوم الثلاثاء 16  يناير

لحم بط فرنساوي 55 جنيه للكيلوفي بورصة الدواجن.

لحم بط مسكوفي90 جنيه للكيلوفي بورصة الدواجن.  

لحم بط مولار  60 جنيه للكيلوفي بورصة الدواجن. 

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