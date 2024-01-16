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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة بـ13800 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

ذرة صفراء
ذرة صفراء

شهدت أسعار الذرة وفول الصويا، اليوم الثلاثاء، استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة  "أرجنينى" 15000 جنيه، وسجل سعر طن الذرة "برازيلى" 15000 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة "أوكرانى"  15000 جنيه  وسجل سعر طن الذرة "تركى" 13800 جنيه.

أسعار الذرة 

وبلغ سعر سعر أردب الذرة الرفيعة "محلى": حورس 2450 جنيه، وبلغ سعر أردب الذرة الشامية: 2100 جنيه، وسجل كورن فلاك "ذرة أرجنينى" 15800جنيه، وبلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%: 31800 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى: 33300 جنيه  وبلغ سعر طن كسب صويا مستورد:34500 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات "مستورد": 37600 جنيه ارضه، فيما سجل سعر طن صويا فول فات ”  محلى ”: 36800 جنيه "أرضه"”، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% "مستورد": 29000 جنيه "ارضه"  كما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% "محلي": 28000 جنيه "ارضه"، وسجل سعر طن كسب عباد +36%:21000 جنيه  فيما سجل جيلوتين "مستورد" 45000 جنيه وسجل سعر طن سعر طن رده بران محلى: 11600جنيه.


وسجل طن أعلاف بادى 23500 جنيه، وان هذا النوع من العلف يتم من عمر ثلاثة اسابيع للفراخ الصغيرة، ويتميز بأنه يحتوى على نسبة عالية من البروتين ويكون هذا العلف عبارة عن فول الصويا

كما سجل طن العلف نامى 21300 جنيه للطن، ويستخدم هذا العلف فى الفترات الوسطى من عمر الدجاج ويحتوى على نسبة أعلى من البروتين التى يتم احتسابها بمقدار 1.25 كجم من الطائر

فى حين سجل طن العلف ناهى 22800 جنيه للطن، ويتم استخدام علف ناهى فى المراحل العمرية الأخيرة للدواجن وهو يحتوى على نسبة أقل من البروتين حال مقارنته بالانواع الاخرى ويتميز بانه اقل فى السعر، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 22600 جنيه للطن، وان هذا النوع عبارة عن خليط من أنواع الاعلاف السابقة.

الردة ب11600والذرة ب13800 جنيه للطن أسعار الأعلاف الاسواق

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