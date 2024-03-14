أفكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل كفتة الفراخ وخطوات التحضير في المنزل

تبحث السيدات عن أفكار مختلفة لتحضير الطعام خلال شهر رمضان، خاصة أن فكرة التحضير يوميا لإفطار مختلف تؤرق الكثير من السيدات، من أجل توفير سفرة تنال إعجاب أسرهم يوميا، خاصة خلال شهر رمضان، ما يحتاج لـ30 فكرة متنوعة.

أفكار فطار شهر رمضان 2024

تقدم "الدستور" أفكار فطار رمضان 2024 خلال شهر رمضان الكريم، عبر مجموعة من الوصفات الصحية التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

ونوفر مجموعة من الوصفات الصحية والمغذية وسهلة للتحضير ضمن أفكار فطار شهر رمضان 2024.

طريقة عمل كفتة الفراخ

وفي تلك السطور تقدم "الدستور" كيفية عمل كفتة الفراخ لأنها تعتبر وجبة اقتصادية متكاملة لأنها لا تحتاج إلى المزيد من المكونات ويمكن تناولها بجانب الارز الابيض او المكرونة أو يمكن عملها كسندوتشات وتقديمها بجانب سلطة الطحينة والسلطة الخضراء أو المخلل.

مقادير عمل كفتة الفراخ

تتضمن طريقة عمل كفتة الفراخ مجموعة من المقادير التالية:

الفراخ: 1 كيلو من الفراخ الصدور ويتم فرمهم ناعم في الكبة.

البرغل: 2 كوب من البرغل المنقوع قبلها بساعة ونصف.

البصل: 1 ثمرة بصل كبيرة مقطعة قطع صغيرة.

الشوفان: 2 كوب من الشوفان المطحون.

الملح: 1 ملعقة صغيرة من الملح.

الفلفل الاسود: 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

البيكنج بودر: 1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

الزعتر المجفف: نصف ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف.

الثوم البودر: نصف ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

الحبهان المطحون: 1 ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

السبع بهارات: 1 ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

السكر: 1 ملعقة صغيرة من السكر.

البابريكا: 1 ملعقة صغيرة من البابريكا.



خطوات تحضير كفتة الفراخ

الخطوة الأولى:

قومي بوضع الفراخ المفرومة ناعم في وعاء كبير مع البرغل وإضافة جميع انواع التوابل والبيكنج بودر، والبصل المقطع صغير، وقومي بعجن كل هذه المكونات معا بشكل جيد.

الخطوة الثانية:

قومي بوضع كفتة الفراخ في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل من أجل أن تتماسك ويمكن وضعها في الفريزر ولكن لمدة لا تتعدى الساعة وربع ساعة.

الخطوة الثالثة:

بعد ذلك قومي بتشكيل الكفتة حسب الرغبة سواء كانت أصابع أو كور متوسطة الحجم ثم قومي بوضعها في صينية مدهونة زيت نباتي ويفضل زيت الذرة.

الخطوة الرابعة:

قومي بتغطية الكفتة بورق فويل ثم ادخليها الى الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، وقومي بتركها حتى يصبح لونها ذهبي.

الخطوة الخامسة:

قومي بتقديم كفتة الفراخ بجانب المكرونة بالصلصة الحمراء أو المكرونة بالصلصة البيضاء، أو قدميها مع ارز ابيض بجانب الخضار السوتيه او قومي بوضعها في سندوتشات فينو مع الجرجير والبطاطس المقلية كل ذلك بجانب تشكيلة من السلطة الخضراء أو المخلل.