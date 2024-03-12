الثلاثاء 12 مارس 2024
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وصفات رمضان 2024.. طريقة تحضير سلطة البنجر للاستفادة من فوائدها

سلطة البنجر
سلطة البنجر

خلال شهر رمضان تبحث أغلب السيدات عن وصفات سلطات مختلفة وصحية، ولا تعلن أغلبهن إلا السلطة العادية وهو ما يجعلهن لا يستفيدوا بالسلطات المختلفة والمميزة.

خلال رمضان.. اعملى وصفة سلطة البنجر واستفيدي من فوائدها

الوصفة سلطة بنجر بالخضروات:

  • بنجر مسلوق
  • بصل
  • فلفل اخضر
  • فلفل احمر
  • فلفل اصفر
  • طماطم
  • جزر
  • فص ثوم
  • معلقة كبيرة نعناع
  • عصير ليمون
  • ملح
  • زيت زيتون
  • زعتر

طريقة عمل سلطة البنجر

اخلطي المكونات كلها مع بعض فى طبق التقديم

ضيفي الليمون والملح والزعتر.


ونوضح فى السطور التالية القيمة الغذائية لوصفة سلطة البنجر بالخضروات:

القيمة الغذائية لوصفة سلطة البنجر بالخضروات

يعد الشمندر غنيًا بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، حيث يحتوي 100 غرام من الشمندر المسلوق على ما يلي:

حمض الفوليك: 80 ميكروغرام، وهو ما يعادل 20% من قيمة الاحتياج اليومية.

المنغنيز: 326 ميكروغرام، وهو ما يعادل 14% من قيمة الاحتياج اليومية.

النحاس: 74 ميكروغرام، وهو ما يعادل 8% من قيمة الاحتياج اليومية.

البوتاسيوم: 305 ملغ، وهو ما يعادل 7% من قيمة الاحتياج اليومية.

المغنيسيوم: 23 ملغ، وهو ما يعادل 6% من قيمة الاحتياج اليومية.

الحديد: 790 ميكروغرام، وهو ما يعادل 4% من قيمة الاحتياج اليومية.

فيتامين سي: 3.6 ملغ، وهو ما يعادل 4% من قيمة الاحتياج اليومية. 

فيتامين ب6: 67 ميكروغرام،  وهو ما يعادل 4% من قيمة الاحتياج اليومية. 

وتعتبر السلطة من اكثر الأطباق التي يجب الحرص على توفيرها على سفرة شهر رمضان، وتحتوي السلطة على الكثير من الألياف، التي تسهم في انتظام حركة الأمعاء، بالتالي التبرز بانتظام دون الإصابة بالإمساك فضلًا عن تليين البراز، فضلًا عن كون الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية له دور في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم.

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات المميزة على سفرة رمضان وذلك للتسهيل على ربات المنزل ابرز الاكلات المميزة.

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