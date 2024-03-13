الأربعاء 13 مارس 2024
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منوعات

أفكار فطار شهر رمضان 2024.. طريقة عمل صدور الدجاج بالفواكه بشكل مختلف

صدور الدجاج بالفواكه
صدور الدجاج بالفواكه

تبحث السيدات عن أفكار مختلفة لتحضير الطعام خلال شهر رمضان، خاصة أن فكرة التحضير يوميا لإفطار مختلف تؤرق الكثير من السيدات، من أجل توفير سفرة تنال إعجاب أسرهم يوميا، خاصة خلال شهر رمضان، ما يحتاج لـ30 فكرة متنوعة.

تقدم "الدستور" أفكار فطار رمضان 2024 خلال شهر رمضان الكريم، عبر مجموعة من الوصفات الصحية التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

أفكار فطار شهر رمضان 2024

ونوفر مجموعة من الوصفات الصحية والمغذية وسهلة للتحضير ضمن أفكار فطار شهر رمضان 2024.

مكونات عمل صدور الدجاج بالفواكه

صدر فراخ

تفاح أخضر قطع

برقوق قطع 

برتقال قطع

خس 

طماطم شيري 

بقدونس 

زيت زيتون 

عسل نحل

ملعقة مستردة

ملح 

فلفل اسمر 

زعتر

خس 

طريقة عمل صدور الدجاج بالفواكه

تبلى صدور الدجاج بالزعتر والملح والليمون ثم ضعيها على الجريل.

فى طبق التقديم هنحط كل المكونات مع بعض ونضيف صدور الدجاج قم الدريسنج المكون من "زيت الزيتون، وعسل النحل والليمون والمسطردة".

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القيمة الغذائية لوصفة سلطة الدجاج بالفواكه

صدور الدجاج بتحتوي على الفوسفور والكالسيوم والحديد وفيتامينات ب، وتأثيره مفيد جدا على الجهاز العصبي، ويقوي جهاز المناعة والعظام والأسنان والأظافر، ويساعد على نمو العضلات.

ثمرة التفاح الأخضر الموجود فى الوصفة توفر للجسم، ٦ جرام من الكالسيوم، ٥ جرام من الماغنسيوم، و١١ جرام من الفسفور،، و٥ جرام من فيتامين ج، وكل ده بيساعد فى  تحسين عملية الهضم، وخفض مستوى الكوليسترول.

البرقوق الموجود فى الوصفة، يوفر للجسم حوالى ١٦ مليجرام من الفسفور، و٧ مليجرام من المغنسيوم، وبيساعد فى تنظيم مستويات السكر فى الدم، ويساعد أيضا فى تحسين صحة الهضم بشكل كبير، وتحسين صحة جهاز المناعة.

البرتقال الموجود فى الوصفة يساعد فى تعزيز فيتامين سي فى الجسم وبالتالى تقوية جهاز المناعة، كما أنه ملئ بالألياف الغذائية تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

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