هذه الأطعمة تحميك من الإصابة بأمراض القلب والسرطانات

لا يعلم معظمنا ما أبرز الأطعمة التي يجب ادراجها ضمن نظامنا الغذائي من أجل الوقاية من التعرض للإصابة بالمشكلات الصحية، ونستعرض في السطور التالية، أبرز الأطعمة التي يجب الحرص على تناولها والقيمة الغذائية لها.

فكما جاء فى موقع "هيلث"، فإن الدراسات اثبتت أن الفريك يحتوي على 4 أضعاف الألياف الموجودة في الأرز البني "الأسمر"، ومن فوائد الفريك انه بيساهم في الوقاية من خطر الإصابة بسرطان القولون، وذلك لأنه يعمل على زيادة نسبة تركيز حمض البوريك اللي بيساعد على الوقاية من أمراض القولون، وبيعزز من صحة العيون، ويعمل على الحد من الإصابة بمرض الضمور البقعي اللي نسبة الاصابة بيه بتزيد مع التقدم في العمر، وذلك لان الفريك غني بأنواع معينة من مضادات الأكسدة اللي بتساعد على حماية العين وتقوية النظر.

كما أن الفريك مناسب جدا لمرضى السكر لانه بيساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، ولا يتسبب في زيادة الوزن، كما بيقلل نسبة خطر الإصابة بالاكتئاب الحاد، وبيحسن الحالة المزاجية وبيساعد على استرخاء العضلات.

ومن ضمن الأطعمة ايضا، العدس فكل ١٠٠ جرام مسلوق منه بيحتوي على بروتين وطاقة وكربوهيدرات وفيتامين بـ6 وحمض الفوليك البوتاسيم والحديد والثيامين.

والمنغنيز والفسفور والنياسين والمغنيسيوم والزنك، ويعد مصدر غني بالألياف الغذائية والمهمة جدًا في تنظيم عمل الجهاز الهضمي وتسهيل الهضم، كما يساعد فى الوقاية من الإمساك وأعراض القولون العصبي، وتنظيم العديد من الأمور الصحية الأخرى المتعلقة بتنظيم الوزن، ومستويات السكر، وأن العدس البني المسلوق بيحتوي على ما يقارب 65% من الاحتياج اليومي للألياف.

ومن ضمن الأطعمة الخضروات ومنها الطماطم، فهي تعزز الجهاز المناعي لأنها غنيه بفيتامين جد وتقلل من الإصابة بإعتام عدسة العين والتنكس البقعي ويعزز نشاط البكتيريا النافعة في الأمعاء، كما تعزز من صحة القلب والاوعية الدموية ويقلل من تخثر الدم، وكذلك الخيار فيساعد على ترطيب الجسم، لان 95% منه ماء فبالتالي يساعد في ترطيب الجسم وتنظيف، وكذلك البصل الأخضر لان له دور كبير في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وتعزيز صحة الشرايين والقلب، وغني بفيتامين A، C ويحتوي على خصائص مضادة للأكسدة التي تقي من تلف الأنسجة ومكافحة الجذور الحرة.