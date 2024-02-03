أطعمة صحية للقلب.. اعرفها

القلب من أهم أجهزة وأعضاء الجسم التي يجب الحفاظ عليها، والاعتناء بصحتها، حيث إن أي تضرر بسيط في القلب قد يؤدي إلى الوفاة أو العجز، أوتدهور الصحة، حتى لو كان سن المريض صغيرًا أو في مرحلة الشباب.

وتبدأ العناية بالقلب من الأنظمة الغذائية، والطعام والشراب الذي يتناوله الإنسان.

أطعمة مفيدة لصحة القلب

ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز الأطعمة المفيدة لصحة القلب.

الأسماك الدهنية:

يعد سمك السلمون والماكريل والسردين من بين المأكولات البحرية التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل تطور جلطات الدم.

الكركم

الكركمين، المادة الكيميائية التي تعطي الكركم لونه، لها خصائص مضادة للصفيحات قد تقلل من خطر جلطات الدم.

الزنجبيل

الساليسيلات الطبيعية الموجودة في الزنجبيل لها تأثيرات تسييل الدم تشبه الأسبرين. قد يكون من المفيد تضمين الزنجبيل الطازج في نظامك الغذائي.

الثوم

يحتوي الثوم على مادة كيميائية تسمى الأليسين، والتي تدعم صحة القلب من خلال تأثيرها المضاد للصفيحات وربما خفض ضغط الدم.

التوت

مضادات الأكسدة الموجودة في التوت، وخاصة الفراولة والعنب البري، قد تقلل من تراكم الصفائح الدموية وتزيد من ليونة الأوعية الدموية.

الشيكولاتة الداكنة

الفلافونويدات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة، عند تناولها باعتدال، قد يكون لها تأثير طفيف على تسييل الدم. للحصول على أفضل النتائج، اختاري الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة كاكاو أعلى.

زيت الزيتون

الدهون الأحادية غير المشبعة والبوليفينول، الموجودة بكثرة في زيت الزيتون البكر الممتاز، لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتخثر.

الخضروات

تحتوي الخضروات مثل السلق واللفت والسبانخ على نسبة عالية من فيتامين K، الذي يساعد في تخثر الدم. على الرغم من أن فيتامين K يشجع على التخثر، إلا أنه ضروري لصحة القلب بشكل عام ويجب تناوله بانتظام بدلًا من تجنبه.

الوجبات الجاهزة

والأهم من ذلك، قبل إجراء أي تغييرات غذائية كبيرة، يجب على الأشخاص الذين يستخدمون أدوية تخفيف الدم الموصوفة لهم التحدث مع ممارسي الرعاية الصحية. يمكن لهذه الأطعمة أن تدعم اتباع نظام غذائي صحي للقلب، ولكن يجب أن تؤخذ في الاعتبار المشكلات الطبية والوصفات الطبية المحددة للحصول على إرشادات مخصصة.