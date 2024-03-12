الفراخ بـ113 للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الدواجن والبيض استقرارا حيث سجل سعر الفراخ من 98 جنيها لـ 99 جنيها، ويصل السعر للمستهلكين بين 113 حتى 115 جنيها بحسب المنطقة، إلى جانب إضافة تكلفة النقل والسماسرة والتجار.

الفراخ بـ113 جنيه للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار أمهات الدواجن البيضاء 81 جنيها للكيلو، بينما البط البلدي وصل إلى 150 جنيهًا، وسجلت أسعار الدواجن الحمراء الساسو سعر يتراوح ما بين 105 و110 جنيهات في المزرعة، لتباع بمبلغ يتراوح بين 125 جنيها للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

وسجلت الفراخ البلدي115 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 120 و127 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه

واستقرت أسعار البانية لتسجل ما بين 215 حتى 230 جنيها، أما سعر الشيش طاوق فيتراوح بين 205 و220 جنيها، وتراوح سعر كيلو الأوراك للمستهلك بين 120 حتى 115 جنيها، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيها، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.

سعر البيض اليوم الثلاثاء

وسجل سعر البيض الأبيض 145 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك ب 155 جنيهًا، وسجل سعر البيض الأحمر 147 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 160 جنيهًا والبيض البلدي بين 150 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ165 جنيهًا.

وكان أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أنه من المتوقع أن تحدث انفراجة في أسعار الدواجن والبيض مع تحسن الأحوال الجوية وتوافر الخامات والاعلاف خلال الفترة المقبلة قبل شهر رمضان سيزداد الإنتاج ستنخفض الأسعار مع دخول دورات تسمين جديدة حيث أنه مع تحسن الأحوال الجوية يقل النافق ويزيد المعروض ويحدث توازن في الأسعار للدواجن والبيض.

وقال "الزيني" في تصريحات لـ"الدستور" أنه لا يوجد أي شكل من أشكال الاحتكار والتخزين للدواجن ومع توفير الخامات ستقل التكلفة وسيزداد الإنتاج ومتوقع الأسعار تنخفض مع دخول دورات جديدة وخفض تكلفة الخامات، مشيرا إلى أن نقص اللحوم والأسماك في الأسواق أصبح هناك تكالب وضغط على الدواجن، مؤكدا ضرورة توفير العملة من النقد الأجنبي من البنوك.