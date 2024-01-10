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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم اليوم الأربعاء 10-1-2024

أسعار الفراخ البيضاء
أسعار الفراخ البيضاء

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10-1-2024  والكتاكيت والبط من أبرز الموضوعات والسلع التي تهم شريحة كبيرة من الأسر في مختلف المحافظات؛ وذلك كونها سلعة رئيسية في مختلف المنازل ويعتمد عليها في الحصول على حصة البروتين، كما تعمتد عليها شريحة كبيرة من ربات المنازل كمشروع صغير للتربح، لذا هناك اهتمام بالبحث عن سعر الفراخ البيضاء والتسعيرة اليومية للبورصة.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 

في يوم الأربعاء 10 يناير 2024، ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن والمحال التجارية بمقدار جنيه واحد لكل كيلوجرام، بينما استقر سعر البيض الأبيض عند 136 جنيهًا للمستهلك.

 وجاء سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء للمستهلك هو نحو 68 جنيهًا داخل بورصة الدواجن، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المحال التجارية نحو 76 جنيهًا.

 سعر الفراخ الساسو اليوم 

بينما ارتفع سعر كيلو الفراخ الساسو، اليوم الأربعاء داخل بورصة الدواجن، ليسجل في بورصة الدواجن حوالي 74 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المحال التجارية في القاهرة الكبرى ليسجل نحو 83 جنيهًا.

 بورصة الدواجن اليوم

ارتفعت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم بمقدار 3 جنيهات لتصل إلى 68 جنيهًا لكل كيلوجرام من الدجاج الأبيض. وصرح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأن الهيئة تكثف جهودها بالتعاون مع مباحث التموين لمراقبة الأسواق بشكل دقيق.

أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بورصة الدواجن| أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الاثنين 8 يناير 2024

بالمقابل، انخفضت أسعار الدجاج الساسو في بورصة الدواجن العمومية بمقدار جنيه واحد لتصل إلى 74 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الأمهات البيضاء إلى 60 جنيهًا في المزرعة.

أسعار الكتاكيت اليوم 

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض  اليوم الأربعاء بين 26 و27 جنيهًا، وبينما جاء الكتكوت الساسو بين 19 و20 جنيهًا، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 60 جنيهًا.

 سعر البط اليوم

يختلف سعر كيلو البط من سلالة لأخرى ومن منطقة لأخرى، وفي السطور الأتية  تُعلن "الدستور" الأسعار الخاصة بالبط والإوز في محافظات جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أسعار الفراخ البيضاء وشركات الكتاكيت، وتوقعات أسعار الدواجن يوميًا، وهي كالتالي:

 

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سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-1-2024 مقابل الجنيه المصري بالتعاملات المسائية

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سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالجنيه المصري

- سعر الكيلو من البط البلدي "51" جنيهًا مصريًا.

- سعر الكيلو من البط المسكوفي "30" جنيهًا مصريًا.

- سعر الكيلو من البط البكيني "30" جنيهًا مصريًا.

- سعر الكيلو من البط المولار "30" جنيهًا مصريًا.

-سعر الكيلو من الإوز “65 ” جنيهًا مصريًا
إقرأ أيضًا: سعر الفراخ اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

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