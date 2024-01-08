بورصة الدواجن| أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الاثنين 8 يناير 2024

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن خاصة في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن، حيث شهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار اليوم الأثنين.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 8-1-2024

وتقدم الـ" الدستور" في التقرير التالي أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم اليوم الأثنين 8-1-2023 والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 8-1-2024

سعر الفراخ البيضاء في المزرعة اليوم بلغ 68 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيهًا.

أسعار أمهات الدواجن اليوم الإثنين بلغت 55 جنيهًا للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيهًا.

سعر الكيلو من الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» اليوم 71 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 76 جنيهًا.

ووصل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 110.9 جنيه، بينما ستجل 100 جنيها في المزراعة.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم الإثنين 8-1-2024

سعر كيلو البانيه اليوم وصل 150 جنيهًا في بعض المحلات، على حسب المنطقة.

سعر كيلو الأوراك سيتراوح ما بين 65 و70 جنيهًا للكيلو، في المحلات التجارية.

سعر الكبد والقوانص سيتراوح سعرها وصل بين 70 و80 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية..

سعر الأجنحة يتراوح سعرها ما بين 45 و60 جنيهًا في المحلات التجارية.

أسعار البيض اليوم الأثنين 8 يناير 2023

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر سعر تراوح مابين 125 إلى 135 جنيهًا، في بورصة الدواجن.

سعر كرتونة البيض الأبيض بلغ 130 جنيهًا، في بورصة الدواجن.

سعر كرتونة البيض البلدي للمستهلك تبلغ سعر140 جنيهًا، في بورصة الدواجن.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 8-1-2024

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الإثنين، فقد جاءت كالتالي:

وقد سجل علف ناهي 19 % سعر 24450 جنيهًا.

بيما سجل سعر علف نامي 21 % سعر 24550 جنيهًا.

علف بادي 23% بسعر 24600 جنيه.