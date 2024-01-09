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سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-1-2024 مقابل الجنيه المصري بالتعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية، حيث تصدر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية.

سعر الدولار في مصر اليوم 2024 تحديث يومي

سعر صرف الدولار يرتبط ببعض السلع في السوق المحلي، لذا يستعرض "الدستور" آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية بعد تصدره التريند ومحركات البحث على جوجل.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يقدم الدستور لقرائه يوميًا خدمة إخبارية لمعرفة سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى الاطلاع على أسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجلت سعر العملة الأمريكية استقرارًا اليوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

الدولار والريال السعودي.. تحديث أسعار العملات اليوم في مصر 2024 

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وسجلت العملة الخضراء استقرارًا في بنك مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

أما في البنك الأهلي فقد سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

وخلال التعاملات المسائية شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري استقرارًا حيث سجل سعر صرف الدولار عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

ووفقا لتحديثات موقع البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري نحو 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع

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