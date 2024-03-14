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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

ننشر أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 14-3-2024 فى بورصة الدواجن

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

سجلت أسعار الفراخ اليوم تراجعا ملحوظا في بورصة الدواجن الرئيسية، بينما ارتفع سعر البيض في المزرعة بنحو جنيهان في الكرتونة، وتنشر الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ  والبيض اليوم الخميس 14-3-2024 في بورصة الدواجن. 

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الخميس تراجعا واضحا في الأسعار، وجاءت أسعار الفراخ البيضاء 95 جنيها في بورصة الدواجن الرئيسية وتتجاوز الـ 100 جنيه حتى تصل إلى المستهلك. 

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أسعار الكتاكيت اليوم 

  • سعر كتكوت  أبيض: 26 جنيها.
  • سعر كتكوت أبيض شركات: 30 جنيها.
  • سعر كتكوت أبيض قطعان: 22.25 جنيه.
  • سعر كتكوت ساسو: 12 جنيها.
  • سعر كتكوت ساسو بيور: 13 جنيها.
  • سعر كتكوت بلدي: 8.50 جنيه.
  • سعر كتكوت هجين: 10 جنيهات.
  • كتكوت جيل ثاني: 12 جنيها
  • كتكوت روزي بيور: 14 جنيها
  • القاهرة للدواجن: أربو 27.5 جنيه
  • نيوهوب ايجيبت للدواجن: 30 جنيها
  • الفيروز(زلط/ابو زيد): 29 جنيها
  • الوطنية كب: 29 جنيها
  • الواديروص: 28.5 جنيه
  • العناني: 37 جنيها
  • نيوجين: 30 جنيها
  • عاصم الخرصاوى: 34 جنيها
  • القصبي إي آر: 33 جنيها
  • رواد النيل: 29 جنيها

أسعار الدواجن اليوم 

سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس استقرارا وجاءت اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية كالتالي: 

  • سعر الساسو:  114 جنيها.
  • أمهات بيضاء: 83 جنيها.

سعر البيض اليوم 

سجل سعر البيض اليوم ارتفاع في سعر الكرتونة، وجاء سعر البيض في المزرعة كالتالي: 

  • بيض أبيض 149 جنيها
  • بيض أحمر  150 جنيها
  • بيض بلدي  156 جنيها
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