الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الذرة الأوكراني بـ12 ألف جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

الذرة
الذرة

شهدت أسعار الأعلاف من الذرة والصويا اليوم استقرارا في الأسواق، حيث بلغ سعر طن الذرة "أرجنتيني" 14000 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة "برازيلي" 14000 جنيه، وبلغ سعر طن الذرة "أوكراني" 12000 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة "تركي" 11800 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 2 رمضان

وسجل سعر أربعة أردب الذرة الرفيعة "محلي" "حورس" 2700 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة الصفراء 16000 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الشامية 2800 جنيه، وسجل سعر طن كورن فلاك "ذرة أرجنتيني" 14300 جنيه، وسجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 27000 جنيه، كما سجل سعر كيلو صويا محلي 44% 26000 جنيه، وسجل كيلو صويا 46% محلي 27000 جنيه، فيما سجل كيلو صويا مستورد 30500 جنيه.

 

أسعار أعلاف الصويا اليوم

 

وبلغ سعر طن صويا فول فات "مستورد": 38400 جنيه ارضه
صويا فول فات "محلى": 37300 جنيه ارضه، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43% "مستورد": 23000 جنيه ارضه، كما سجل سعر صويا هاى فات 43% "محلي": 29000 جنيه ارضه
وبلغ سعر طن كسب عباد +36%: 18.5 جنيه، فيما بلغ سعر جيلوتين "مستورد": 5050 جنيه. جيلوتين محلى: 46000 جنيه، وبلغ سعر طن رده بران محلى: 11000 جنيه، كما بلغ سعر طن النخالة الخشنة: 14000 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحدة، وسجل سعر حمل تبن القمح 650 جنيه

وسجل طن اعلاف بادى 25200 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25100 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهى 25000 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 24700 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 23000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 22500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ 22300 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ 21300 جنيه.

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