الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الذرة بـ 11800 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

الذرة
الذرة

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الأحد، استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة  أرجنتينى  12400 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلي 12400 جنيه، وسجل سعر طن الذرة أوكراني 10400 جنيه، وسجل سعر طن الذرة تركى  11800 جنيه.

أسعار الذرة

وبلغ سعر إردب الذرة الرفيعة محلي حورس 2700 جنيه، وبلغ سعر طن الذرة الصفراء 16000 جنيه، فيما بلغ سعر إردب الذرة الشامية 2800 جنيه، وبلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتينى 14300 جنيه، فيما بلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد 27000 جنيه، وبلغ كسب صويا محلي 44 % 26000 جنيه، كما بلغ سعر كسب صويا 46 % محلى 27000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا مستورد 30500 جنيه، وسجل سعر طن صويا فول فات“ مستورد 38400 جنيه أرضه

صويا فول فات محلى  37300 جنيه أرضه، فيما سجل سعر صويا هاى فات 43 % مستورد 23000 جنيه أرضه، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43 % محلي 29000 جنيه أرضه

وبلغ سعر طن كسب عباد + 36 % 2000 جنيه، فيما بلغ طن جيلوتين مستوردا 5050 جنيها، وبلغ سعر طن جيلوتين محلى  46500 جنيه، وبلغ سعر طن رده بران محلي 11000 جنيه، فيما بلغ سعر طن النخالة الخشنة 14000 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سجل سعر حمل تبن القمح 650 جنيها.

أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادي 25500 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 25400 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهي 25500 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى ب 25000 جنيه للطن ، وسجل طن العلف بياض ب 23200 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17 % ب 22900 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16 % ب 22500 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14 % ب 21500 جنيه.

الذرة ب11800 جنيه أسعار الأعلاف اليوم الأحد

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