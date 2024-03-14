الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار الأعلاف.. سعر إردب الذرة وطن فول الصويا اليوم الخميس فى الأسواق

أسعار الأعلاف
أسعار الأعلاف

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الخميس استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة " أرجنينى": 13500 جنيه فيما سجل سعر طن الذرة "برازيلى": 13700 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة "أوكرانى": 11700 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة "تركى": 12100 جنيه.

سعر إردب الذرة اليوم الخميس

وبلغ سعر إردب الذرة الرفيعة "محلى" "حورس": 2700 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة الصفراء: 16000 جنيه، وبلغ سعر إردب الذرة الشامية: 2800 جنيه، فيما بلغ سعر طن كورن فلاك "ذرة أرجنينى" 14200 جنيه، وبلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد: 27000 جنيه، فيما بلغ سعر كسب صويا محلى 44%: 28700 جنيه، كما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى: 29700 جنيه، وبلغ كسب صويا مستورد: 29700 جنيه.

سعر طن فول الصويا اليوم

وسجل سعر طن صويا فول فات "مستورد": 38400 جنيه أرضه، وسجل سعر طن صويا فول فات "محلى": 37300 جنيه "أرضه"، فيما سجل صويا هاى فات 43% "مستورد": 23000 جنيه "أرضه"، وسجل صويا هاى فات 43% "محلي": 29000 جنيه "أرضه".

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أسعار الأعلاف اليوم الخميس

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%: 2000 جنيه، وبلغ سعر طن جيلوتين ”مستورد”: 5050 جنيهًا، فيما بلغ جيلوتين محلى: 42000 جنيه، وبلغ سعر طن رده بران محلى: 11700 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة: 14100 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وبلغ سعر حمل تبن القمح 650 جنيهًا.

وسجل طن أعلاف بادى 26700 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 26650 جنيهًا للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 26550 جنيهًا للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ25150 جنيهًا للطن، وسجل طن العلف بياض بـ22000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ20700 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ20900 جنيه للطن، وسجل سعر طن علف بياض 14% بـ21000 جنيه. 

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