الموانئ تستقبل 734 شحنة من خامات وإضافات الأعلاف

قال الدكتور احمد العكازي، القائم بأعمال مدير المركز الاقليمي للأغذية والأعلاف، إن فروع المركز بالموانئ والمطارات استقبلت 734 شحنة من خامات وإضافات الأعلاف والأسمدة المستوردة، والتي تم إجراء المعاينات الظاهرية وسحب العينات والإفراج عنها فور فتح الشهادات الجمركية لها.

ومن جهة أخرى، أصدر المركز وجدد 797 شهادة تسجيل الأعلاف وإضافات أعلاف و290 استمارة تسجيل أسمدة ومنظمات نمو خلال الشهر الماضي، وما زالت نسبة التسجيلات لإنتاج منتجات محلية في زيادة مطردة لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على المستورد.

كما اعتمدت اللجنة العليا للمركز الإقليمي 290 شهادة تسجيل لاسمدة ومنظمات نمو.

وأجرى المركز مايزيد عن 11000 تحليل لعينات الرقابة على مصانع الأعلاف تحليل لعينات الافراد والجهات الخاصة والباحثين وإصدار شهادات تحليل وتداول لـ21 شحنة تصدير. هذا وتم معاينة واختبار التجانس لـ89 خط إنتاج جديد، بسحب وتحليل 285 عينة مع قطاع الإنتاج الحيواني لاستخراج تراخيص التشغيل علاوة علي عينات مأموريات المرور المفاجئ على مصانع الأعلاف 13 لجنة، وما تم تحليله من عينات 155 عينة.