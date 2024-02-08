المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف يستعرض إنجازاته عن شهر يناير 2024

استعرض الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بوزرة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا عن نشاط المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.

وقال الدكتور أحمد العكازي انه استقبلت افرع المركز بالمواني والمطارات 692 شحنة من خامات واضافات الأعلاف والأسمدة المستوردة والتي تم اجراء المعاينات الظاهرية وسحب العينات والإفراج عنها فور فتح الشهادات الجمركية لها وذلك عملا بتوجيهات معالي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تقليل وقت إجراءات الإفراج الجمركي قدر المستطاع لتلبية احتياجات السوق وتقليل الأرضيات وغرامات التأخير، ومن جهة أخرى قام المركز بإصدار وتجديد 658 شهادة تسجيل للأعلاف وإضافات أعلاف خلال الشهر الماضي والجدير بالذكر أن نسبة التسجيلات لإنتاج منتجات محلية للسوق المصري وللتصدير قد بلغت 467 تسجيلة 60٪؜ مقابل 191 تسجيلة لأعلاف وإضافات مستوردة 40٪؜.

كما اعتمدت اللجنة العليا للمركز الإقليمي 305 شهادات تسجيل لاسمدة ومنظمات نمو.

وأجرى المركز ما يزيد عن 3012 تحليلا لعينات الرقابة على مصانع الأعلاف و2200 تحليل لعينات الأفراد والجهات الخاصة والباحثين.

وأصدر شهادات تحليل وتداول لعدد 21 شحنة تصدير، وقد تم معاينة واختبار التجانس لعدد 135 خط إنتاج جديد بسحب وتحليل 365 عينة مع قطاع الإنتاج الحيواني تمهيدا لاستخراج تراخيص التشغيل.

وقد أسفرت مأموريات المرور المفاجئ على مصانع الأعلاف (16 لجنة) وماتم تحليله من عينات (155 عينة) عن بعض التجاوزات تم إبلاغ قطاع الإنتاج الحيواني وشرطة المسطحات عنها لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وكان المركز قد استقبل 38 عينة من احراز للنيابة العامة وجمارك المهمل لإبداء الرأي الفني واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.