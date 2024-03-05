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توك شو

"الغرف التجارية": انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف

الدواجن
الدواجن

أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الدواجن ستشهد تحسنًا ملحوظًا في الفترة المقبلة، بعد انخفاض أسعار المواد الخام للأعلاف.

وقال السيد في حواره مع الإعلامي محمد شردي على برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إن الذرة والصويا، اللتين تشكلان أساس الأعلاف، شهدتا تراجعًا كبيرًا في الأسواق العالمية، ما انعكس على تكلفة الإنتاج المحلي.

وأوضح أن كيلو الدجاج في المزرعة تراجع من 93 جنيهًا إلى 88 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر على سعر البيع للمستهلك، مثل النقل والفاقد والطلب والعرض، وأضاف أنه يجب إعطاء مهلة زمنية لضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك.

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