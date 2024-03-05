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خالد الجندى يكشف أهمية الأعمال الصالحة فى الدنيا والآخرة (فيديو)

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

تحدث الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن أهمية الأعمال الصالحة التي تنفع المسلم في الدنيا والآخرة، وخصوصًا في شهر رمضان الكريم، الذي يعتبر فرصة للتقرب من الله والحصول على رحمته ومغفرته.

وأكد الجندي، في حلقة خاصة من برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يبث على قناة "dmc"، أن كثيرًا من الناس يعلمون بالأعمال الصالحة وفضلها، ولكنهم لا يعملون بها، ويضيعون أوقاتهم فيما لا ينفعهم، ويندمون على ذلك عندما يأتيهم الموت أو يقابلون ربهم.

واستشهد بحديث لابن القيم، رحمه الله، عن جارية ماتت في وباء، فرآها أبوها في المنام، فسألها عن حالها في الآخرة، فأجابته بكلام مؤلم وموجع، قالت: "قدمنا على أمر عظيم، وقد كنا نعلم ولا نعمل.. والله لتسبيحة واحدة أو ركعة واحدة في صحيفة عملي أحب إليّ من الدنيا وما فيها".

وتابع الجندي، بتفصيل الأعمال الصالحة التي كانت تعلمها الجارية ولم تعمل بها، مثل التسبيح والصلاة والصيام وزيارة المرضى والمشاركة في بناء المساجد والسعي على الأرامل والمساكين وقراءة القرآن والحج وقيام الليل والاستعداد للساعة والموت، وقال: "هذه هي الأعمال الصالحة التي تنجينا من عذاب الله وتدخلنا جنته، فلنتعلمها ونعمل بها، ولنستغل شهر رمضان في زيادة طاعتنا وعبادتنا، ولنتوب إلى الله من ذنوبنا ومعاصينا، ولنسأله أن يتقبل منا ويغفر لنا".

لعلهم يفقهون الاعمال الصالحه الشيخ خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية حديث ابن القيم التسبيح الصلاة الصيام

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