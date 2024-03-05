أنس بوخش لـ"صاحبة السعادة": الفشل لا يعني الاستسلام والفضول يفتح أبواب النجاح

في حوار شيق وممتع، استضافت الإعلامية إسعاد يونس، الإعلامي أنس بوخش في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة dmc، واستعرضا معًا محطات حياته ومشواره الفني والإعلامي في مجالات متعددة.

وأكد أنس بوخش، أنه لم يخش الفشل في مسيرته، بل اعتبره فرصة للتعلم والتطوير، وقال: "فشلت كثيرًا في حياتي، ولكني لم أستسلم أبدًا، وكنت أحاول دائمًا أن أجد حلولًا وبدائل، وأنا أؤمن بأن الإنسان يجب أن يفشل قبل أن ينجح، وأن يتعلم من أخطائه ويصححها".

وأضاف: "أحب أن أجرب أشياء جديدة ومختلفة، وأعتقد أن كل إنسان لديه مواهب كثيرة، ولكنه يحتاج إلى أن يكسر القواعد والتقاليد التي تحد من إبداعه، وأن يثق في نفسه وفي قدراته".

وتابع: "أنا درست الهندسة، ولكني لم أكتفي بذلك، بل دخلت عالم الإعلام والفن، وكتبت وأنتجت أعمالًا درامية وكوميدية، وأردت أن أري الناس أنهم يستطيعون أن يفعلوا أي شيء يحبونه، وأن لا يخافوا من التغيير والتجديد".