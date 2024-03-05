الثلاثاء 05 مارس 2024
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النائب حليم: قانون الضمان الاجتماعى يعزز الحماية والعدالة للمستحقين (فيديو)

النائب جميل حليم
النائب جميل حليم

أكد النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، ينفذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطبيق المساواة بين جميع فئات الشعب، وخاصة المستحقين للدعم، الذين تقف الدولة إلى جانبهم.

 

وأضاف حليم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة سي بي سي، أن القانون يمثل أول تشريع يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في حقيقة الأمر، وذلك بالاستناد إلى الدستور الذي ينص في المادة (۱۷) على أن الدولة تضمن تقديم خدمات التأمين الاجتماعي، وأن كل مواطن لا ينتفع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق في الضمان الاجتماعي، لضمان حياة كريمة له ولأسرته، في حالة عدم قدرته على الكسب، أو في حالة العجز أو الشيخوخة أو البطالة.

 

وأشار إلى أن القانون يوفر العديد من المزايا للفئات المستهدفة بالدعم، من خلال دمج برامج الدعم النقدي التي تقدمها الدولة في نظام واحد، لترشيد الإنفاق العام، وضبط المنح، وزيادة كفاءة الدعم، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمستفيدين، بما يضمن لهم حياة كريمة.

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