الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متحدث "الوزراء" يكشف عن خطة الحكومة بشأن خفض التضخم لـ10% خلال 2025

محمد الحمصاني
محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك مجموعة من الانعكاسات الإيجابية خلال الفترة المقبلة في ضوء توافر المزيد من موارد النقد الأجنبي للدولة المصرية.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج في المساء مع قصواء، أن الدولة ستسعى خلال الفترة المقبلة للإفراج عن السلع وتوفير مدخلات الإنتاج والأدوية أيضًا، كما تعمل على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي يساعد على تحقيق مستهدفات التنمية ورفع معدلات النمو وخفض التضخم لأقل من 10% خلال عام 2025.

وأوضح الحمصاني أن الدولة تسعى في إطار السياسة النقدية بالتنسيق مع البنك المركزي لضبط سعر الصرف، الأمر الذي يساعد في خفض التضخم لأقل من 10% خلال العام المقبل.

محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء النقد الأجنبي قصواء الخلالي في المساء مع قصواء السياسة النقدية مدخلات الإنتاج البنك المركزي سعر الصرف

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