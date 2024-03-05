الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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شعبة الخضروات والفاكهة تنصح المواطنين بعدم التهافت على السلع.. وتؤكد توافرها بالأسواق

الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة

أعلن حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن الأسواق تشهد وفرة في المنتجات الزراعية وأنه لا يوجد أي نقص في الخضار والفاكهة.

 

وقال النجيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج فى المساء مع قصواء، الذي يبث على قناة سي بي سي، إن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الخضار والفاكهة وتصدر جزءا منها للخارج، داعيا المواطنين إلى عدم الإقبال المفرط على السلع بالأسواق لتجنب ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

 

وأضاف:" البطاطس تباع في الجملة بين 7 و10 جنيهات، وفي التجزئة بين 12 و15 جنيها، والبصل يتراوح سعره في الجملة بين 10 و12 جنيها وفي التجزئة بين 15 و18 جنيها، مشيرا إلى أن الثوم سيدخل الأسواق قريبا.

 

ونبه النجيب، إلى أن المواطنين يجب أن يتصرفوا بحكمة مع السلع قبل شهر رمضان، محثا إياهم على شراء ما يحتاجونه فقط من الخضار والفاكهة، وعدم التخزين الزائد حتى لا يحدث خلل في التوازن بين العرض والطلب.

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