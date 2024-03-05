الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذة اقتصاد: مشروع رأس الحكمة يحفز الاقتصاد المصرى ويخفض أسعار السلع (فيديو)

رأس الحكمة
رأس الحكمة

أكدت الدكتورة أماني فاخر، أستاذة الاقتصاد الدولي، أن الاقتصاد المصري شهد تحسنا إيجابيا في الفترة الأخيرة نتيجة لصفقة مشروع رأس الحكمة التي تمت بقيمة 35 مليار دولار كاستثمار مباشر لمصر.

وقالت فاخر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة سي بي سي، إن مشروع رأس الحكمة يهدف إلى إنشاء منطقة سياحية ضخمة تضم شركات وكيانات عالمية، ويتوافق مع خطة الدولة للتنمية العمرانية والسياحية.

وأشارت إلى أن الصفقة تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها مصر، وأنها ساعدت في زيادة تدفقات الدولار وتحسين مؤشرات السوق، وأضافت أن هذا التحسن انعكس على أسعار بعض السلع الاستهلاكية التي شهدت انخفاضا ملحوظا، وتوقعت استمرار هذا الاتجاه في الفترة القادمة.

أماني فاخر أستاذ الاقتصاد الدولي الاقتصاد المصرى رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة دولار قصواء الخلالي في المساء مع قصواء الدولار

الأكثر قراءة

عاجل.. تاجر يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

عاجل| لديهما 5 أولاد.. حقيقة زفاف رونالدو وجورجينا غدا بالرياض

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

حبيبة ونيرة.. تطورات مثيرة في حادثي فتاة الشروق وطالبة العريش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول بحكومة الاحتلال: "جانتس لا يمثل" إسرائيل فى زيارة الولايات المتحدة

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟