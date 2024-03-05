أستاذة اقتصاد: مشروع رأس الحكمة يحفز الاقتصاد المصرى ويخفض أسعار السلع (فيديو)

أكدت الدكتورة أماني فاخر، أستاذة الاقتصاد الدولي، أن الاقتصاد المصري شهد تحسنا إيجابيا في الفترة الأخيرة نتيجة لصفقة مشروع رأس الحكمة التي تمت بقيمة 35 مليار دولار كاستثمار مباشر لمصر.

وقالت فاخر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة سي بي سي، إن مشروع رأس الحكمة يهدف إلى إنشاء منطقة سياحية ضخمة تضم شركات وكيانات عالمية، ويتوافق مع خطة الدولة للتنمية العمرانية والسياحية.

وأشارت إلى أن الصفقة تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها مصر، وأنها ساعدت في زيادة تدفقات الدولار وتحسين مؤشرات السوق، وأضافت أن هذا التحسن انعكس على أسعار بعض السلع الاستهلاكية التي شهدت انخفاضا ملحوظا، وتوقعت استمرار هذا الاتجاه في الفترة القادمة.