خبير علاقات دولية: موقف مصر سيكون الحل النهائى للقضية الفلسطينية (فيديو)

قال الدكتور أحمد عبدالمجيد، خبير العلاقات الدولية، إن الدولة المصرية تتوسع في أذرعها الدبلوماسية التي تستفيد منها اليوم في تكوين الرأي العام وموقف دولي موحد تجاه ما يحدث من أوضاع التوتر في منطقة الشرق الأوسط، جراء الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى التوترات الأخرى في البحر الأحمر.

وأضاف عبدالمجيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن الموقف المصري سيكون الحل النهائي للقضية الفلسطينية، والعالم كله يعلم ذلك تمامًا وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، أن مصر بدأت في تحديد الموقف الدولي تجاه الأزمة الفلسطينية.