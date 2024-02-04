أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم 2-4-2024

شهدت أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأحد 4 فبراير 2024 استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة أرجنينى نحو 19500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلى 19500 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة أوكرانى : 19500 جنيه، وسجل سعر طن الذرة “تركى”: 17600 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم 4 فبراير 2024

نعرض للقراء أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأحد 4 فبراير 2024 وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة محلى حورس نحو 2850 جنيه وسجل سعر أردب الذرة الشامية نحو 2800 جنيه، وبلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنينى 18300جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد نحو 44000 جنيه، بينما بلغ سعر طن كسب صويا محلى 44% نحو 37000 جنيه، كما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى نحو 38000 جنيه، في حين بلغ سعر طن كسب صويا مستورد نحو 37500 جنيه.

أسعار الصويا اليوم

وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد نحو 38600 جنيه أرضه، وسجل سعر طن صويا فول فات محلى نحو 37800 جنيه أرضه، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43% مستورد نحو 23000 جنيه أرضه، كما سجل سعر صويا هاى فات 43% محلي نحو 29000 جنيه ارضه، وسجل سعر طن كسب عباد +36% نحو 22000 جنيه، فيما سجل سعر طن جيلوتين ” مستورد ”: 46000 جنيه، بينما سجل سعر طن رده بران محلى: 12700جنيه وسجل سعر جيلوتين ” محلى”: 47000 جنيه، وسجل سعر طن النخالة الخشنة:11150 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد.



وسجل طن اعلاف بادى 25500 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25200 جنيه للطن فى حين سجل طن العلف ناهى 24900 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 24400 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 23000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 22500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 21300 جنيه للطن، وسجل سعر طن علف بياض 14%بـ 20800 جنيه.

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