إنفوجراف.. سلامة الغذاء: تصدير 70 ألف طن موالح للأسواق الخارجية

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريرها الأسبوعي الخامس لعام 2024، عن الفترة من 27 يناير – 2 فبراير، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 74 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 11 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.



وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 56 زيارة، وتم تسجيل 5 منشآت بالهيئة وجار إدراج 3 منشآت بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 2765 إذن تصدير لحاصلات زراعية.



كما تم المرور على محطات تعبئة الموالح لمتابعة سير العمل في الموسم التصديري الحالي بتاريخ الإثنين الموافق 29 يناير الماضي.



وشاركت الهيئة في اجتماع لجنة الخضر والفاكهة بالهيئة العامة للمواصفات والجودة الأربعاء 31 يناير الماضي.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5600 رسالة بنحو 235 ألف طن لـ1622 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 460 صنفًا من خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.



وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 15 ألف طن، تليها الفاصوليا والبطاطا بإجمالي 7 آلاف طن لكل منهما، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 70 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 5 آلاف طن.



ومثلت السعودية وروسيا وليبيا وهولندا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 155 دولة مستوردة.



واحتل ميناء سفاجا الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1070 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ1033 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 750 رسالة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1310 رسائل بنحو 310 آلاف طن لعدد 650 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 140 صنفا من قمح وسكر خام وزيوت متنوعة من 78 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، أوكرانيا، إندونيسيا وأمريكا.



وتصدر ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 300 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية والذي احتل المركز الثاني بـ290 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 260 رسالة.



وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 89 منتجا و9 شركات، ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 432 منتجا جديدا، وأصدرت 8 شهادات بيع حر.



وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لـ1678 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 867 عينة لأغذية معدة للتصدير، بالإضافة إلى 113 عينة منتجات الأغذية الخاصة.



وعقدت إدارة السلع الاستراتيجية دورة تدريبية لمديري مواقع تخزين القمح والتابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين (الوجه القبلي) بعنوان "المتطلبات الأساسية لمنشآت تخزين الحبوب" (الصوامع – الشون – الهناجر) للامتثال لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء للإدراج بالقائمة البيضاء.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 34 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 15 شكوى وجار فحص 19 شكوى.



وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 505 منشآت غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، شمال سيناء، مدينة الشروق والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أي ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 27 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1631 فرعا لـ47 سلسلة تجارية.



وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد 4 حملات مشتركة على عدد 14 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها اشتراطات سلامة الغذاء.



وتم تسجيل 464 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 312 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 132 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة مرسى مطروح بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 25 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص في محافظات القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، بني سويف، المنوفية، الدقهلية، دمياط، المنوفية، الفيوم وقنا، وتم استيفاء 1 مخزن ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة للاشتراطات إلى 264.