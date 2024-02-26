الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 277 طن أعلاف و٢ طن فوسفات مجهول المصدر في البحيرة

ضبط أعلاف
ضبط أعلاف

وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة 

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر  مدير المديرية، رقابتها المشددة على المخابز والأسواق أسفرت عن ضبط ٢ طن سوبر فوسفات مجهول المصدر و١٠٠٨ عبوة عسل مجهول المصدر و١٠ شكائر أسمنت مجهول المصدر وكمية من المجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير ٨ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وبمركزى دمنهور وبدر تم ضبط ٢٧٧ طن أعلاف مجهولة المصدر و٩٠ عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية،كما تم تحرير ٣ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، في مركز إيتاى البارود.

كما تم تنفيذ حملة مماثلة بمركز المحمودية، تم خلالها ضبط ٧ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

حملة تموينية بالبحيرة ضبط اعلاف بالبحيرة دمنهور نهال بلبع تموين البحيرة

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