الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إصابة 13 شخصا إثر انقلاب "ميكروباص" بالبحيرة

إصابة 13 شخصا
إصابة 13 شخصا

أصيب  13 شخصا بجروح وكسور وسحجات متفرقه، فى جميع أنحاء الجسم اثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي باتجاه الإسكندرية، بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث انقلاب سياره فى إحدى الترع المجاورة للطريق الزراعي "القاهرة الإسكندرية" مما أدى لإصابة 13 شخصا  بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم.

وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

حادث انقلاب سيارة إنقلاب سيارة مكروباص محافظة البحيرة إيتاي البارود دمنهور

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