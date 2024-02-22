"أسرتك.. ثروتك".. ندوة بعنوان النمو السكاني وأثره على خصائص السكان بمديرية التحرير

نظم مركز إعلام مديرية التحرير بمحافظة البحيره لقاءً تحت عنوان "النمو السكاني وأثره على خصائص السكان" بمقر مدرسة بدر الثانوية بنات.

حاضر باللقاء الدكتورة كريمة السلاموني مدير وحدة السكان بمحافظة البحيرة ومنسق "حياة كريمة"، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفي إطار حملة تنمية الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتك.. ثروتك" التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات من خلال قطاع الاعلام الداخلي.

مواجهة المشكلة السكانية وتداعياتها السلبية

وأكدت كريمة السلاموني الجهود المبذولة في مواجهة المشكلة السكانية وتداعياتها السلبية والتي تؤثر بشكل كبير على خصائص السكان من مستوى تعليم وصحة ودخل وتوافر فرص العمل وتدني مستوى الخدمات، مشيرة إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل تحسين مستوى حياة المواطن المصري وتعد مبادرة "حياة كريمة" أفضل مثال على ذلك.

كما أشارت الدكتورة كريمة السلاموني، إلى أنه سيتم الاستمرار في عمل الندوات خلال الفترة المقبلة داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة من أجل المساهمة في تقديم التوعية بأهمية مواجهة المشكلة السكانية وتداعياتها السلبية والتي تؤثر بشكل كبير على المجتمع المصري، بالتعاون مع جميع الأجهزه التنفيذية بمدن ومراكز المحافظة.

نشاط تعليمي للأطفال بنادي العلوم بمكتبة مصر العامة بدمنهور

نفذ نادي العلوم بمكتبة مصر العامة بدمنهور، أحد الأنشطة التعليمية للأطفال عن "الدوائر الكهربائية" وذلك في إطار تبسيط العلوم التطبيقية للأطفال، ليتم توضيحه للطفل وتطويره ذاتيًا وعلميًا والارتقاء بذكائه العلمي والمعرفي من أجل بناء جيل مثقف علميًا ينهض بالمجتمع ويزيده اكتشافات علمية.

وأكد أحمد الهواش، مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، أنه تم استفادة الأطفال من أحد أنشطة نادي العلوم والتعرف علي أهمية الكهرباء في حياتنا ودورها في تطوير المجتمع، ومعرفة المواد الموصلة، والعازلة للكهرباء، وشروط مرور التيار بالدائرة الكهربائية بدون ومع إستخدام المفتاح للتحكم في مرور التيار الكهربائي بالدائرة الكهربائية.