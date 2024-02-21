الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تشهد ختام فعاليات دورة الحوكمة والرقابة المالية بالقرية الذكية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة ختام فعاليات دورة الحوكمة والرقابة المالية بالقرية الذكية وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر  السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس  السكرتير العام المساعد وهانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بنشر وتعزيز ثقافة الحوكمة بالجهاز الإداري بالدولة، وجهود الدولة فى تطوير قدرات العاملين والتدريب علي أساليب مكافحة ومنع الفساد والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 تسليم شهادات اجتياز الدورة للمتدربين فى ختام الفعاليات 

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن الدورة تُعد عمل وجهد مميز فى توقيت شديد الأهمية، يدعم رؤية الدولة المصرية فى تطوير وصقل قدرات كوادرها التنفيذية والتي تساعد وتسهم فى تحقيق التنمية الشاملة للبلاد، مشيرة إلى أهمية ومحورية حوكمة المنظومة الإدارية بالدولة من خلال إنشاء سياسات وإجراءات تعمل على تحقيق المصلحة العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة والعدالة فى إتخاذ القرارات.

كما أشارت الدكتورة نهال بلبع، إلى أن الحوكمة تعد متطلبًا أساسيًا لضمان تطور القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي تراعي متطلبات وتوقعات جميع المعنيين والمستفيدين من خدمات القطاع الحكومي، وأن تطوير أنظمة عمل متكاملة وتحديد المسؤوليات وأطر العمل والالتزام بها يضع الأسس الصحيحة للحوكمة والإدارة الرشيدة وتعزيز ثقافة التميز والإبداع ونشرها على كل مستويات العمل الحكومي.

كما أشادت نائب محافظ البحيرة بدور الهيئة العامة للرقابة المالية وذراعها التدريبي "مركز المديرين المصري" فى توفير مجالات وآفاق للتدريب بما يتواكب مع رؤية وخطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ بتطوير عمل المؤسسات الحكومية بما يخدم الصالح العام وتقديم الخدمات للمواطنين وفق أساليب وتطبيقات حديثة فى مجال الإدارة ومكافحة كافة أشكال الفساد والبيروقراطية.

البحيرة نهال بلبع آليات الحوكمة القرية الذكية محافظة البحيرة

مواد متعلقة

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ملاكي وتوك توك بالبحيرة

تسليم جثامين ضحايا الطريق الزراعي لذويهم عقب تصريح النيابة بالدفن

مصرع شقيقين فى حريق منزل بالدلنجات

بدء تجهيز وتعبئة كراتين رمضان لتوزيعها على الأسر الاولى بالرعاية بقرى ونجوع البحيرة

قرار من النيابة ضد المتهم بقتل صديقه في البحيرة

نفوق 12 ألف كتكوت فى حريق مزرعة دواجن بالبحيرة

مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر حادث تصادم فى البحيرة

قافلة لتقديم خدمات طبية وبيطرية وتوعوية للمواطنين بالمجان بشبراخيت

الأكثر قراءة

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير.. هل ستكون بالزيادة؟

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

صياغة صفقة جديدة للهدنة وحماية المدنيين فى رفح.. تفاصيل أجندة ماكجورك فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية

يائير لابيد: سموتريش والمتطرفين أضعفوا إسرائيل أمام حركة حماس

الهلال الأحمر: أجلينا 21 جريحًا من مجمع ناصر بخان يونس