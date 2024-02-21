نائب محافظ البحيرة تشهد ختام فعاليات دورة الحوكمة والرقابة المالية بالقرية الذكية

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ختام فعاليات دورة الحوكمة والرقابة المالية بالقرية الذكية وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد وهانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بنشر وتعزيز ثقافة الحوكمة بالجهاز الإداري بالدولة، وجهود الدولة فى تطوير قدرات العاملين والتدريب علي أساليب مكافحة ومنع الفساد والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تسليم شهادات اجتياز الدورة للمتدربين فى ختام الفعاليات

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن الدورة تُعد عمل وجهد مميز فى توقيت شديد الأهمية، يدعم رؤية الدولة المصرية فى تطوير وصقل قدرات كوادرها التنفيذية والتي تساعد وتسهم فى تحقيق التنمية الشاملة للبلاد، مشيرة إلى أهمية ومحورية حوكمة المنظومة الإدارية بالدولة من خلال إنشاء سياسات وإجراءات تعمل على تحقيق المصلحة العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة والعدالة فى إتخاذ القرارات.

كما أشارت الدكتورة نهال بلبع، إلى أن الحوكمة تعد متطلبًا أساسيًا لضمان تطور القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي تراعي متطلبات وتوقعات جميع المعنيين والمستفيدين من خدمات القطاع الحكومي، وأن تطوير أنظمة عمل متكاملة وتحديد المسؤوليات وأطر العمل والالتزام بها يضع الأسس الصحيحة للحوكمة والإدارة الرشيدة وتعزيز ثقافة التميز والإبداع ونشرها على كل مستويات العمل الحكومي.

كما أشادت نائب محافظ البحيرة بدور الهيئة العامة للرقابة المالية وذراعها التدريبي "مركز المديرين المصري" فى توفير مجالات وآفاق للتدريب بما يتواكب مع رؤية وخطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ بتطوير عمل المؤسسات الحكومية بما يخدم الصالح العام وتقديم الخدمات للمواطنين وفق أساليب وتطبيقات حديثة فى مجال الإدارة ومكافحة كافة أشكال الفساد والبيروقراطية.