الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بدء تجهيز وتعبئة كراتين رمضان لتوزيعها على الأسر الاولى بالرعاية بقرى ونجوع البحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 أعلنت جمعية الأورمان، عن البدء فى تجهيز وتعبئة كراتين رمضان 2024 مع حلول شهر شعبان، ما يساعد في وصول المساعدات الغذائية قبل دخول الشهر الكريم بوقت كافي للأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا فى قرى ونجوع المحافظة.

طفرة فى عمل المجتمع المدني 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى تؤكد دائما على الاهتمام بالأسر الاولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجتهم  خلال شهر رمضان المعظم، كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان،: تم البدء في اختيار الأصناف المقرر إضافتها في الكرتونة والكميات حيث تهدف الى توفير الألاف الكراتين من مستلزمات المائدة للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يوما، مشيرًا إلى ان الجمعية فى خطتها التفصيلية لتوزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية حددت معايير اختيار الأسر، وتكون الأولوية للأرامل والأيتام والأسر التى يعولها شخص مصاب بمرض خطير أو من الأشخاص ذوى الإعاقة ولا يستطيع كسب قوت يومه أو أصحاب الدخول الضعيفة، حيث تسعى الجمعية تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية.

يذكر أن توزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية على غير القادرين نشاط موسمى خيرى بدأته الأورمان قبل سنوات من الآن وتحرص على تنفيذه سنويًا بهدف مد الأسر الأكثر احتياجًا باحتياجاتها الغذائية التى تكفى الأسرة خمسة عشر يومًا بحيث تستقبل الشهر الكريم بدون عوز أو حاجة.

جمعية الأورمان شهر رمضان كرتونة رمضان محافظة البحيرة دمنهور

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