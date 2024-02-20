الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قرار من النيابة ضد المتهم بقتل صديقه في البحيرة

المتهم
المتهم

قرر محمد صبحى وكيل النائب العام، برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة،  بمحافظة البحيرة، حبس عامل 4 أيام،  على ذمة التحقيقات،  على خلفية قيامة بقتل صديقة خنقا،  بسبب وجود خلافات مالية بينهما. 

كما تم اصطحاب المتهم من قبل النيابة العامة، وتمثيل الجريمة داخل موقع الحادث وقامت المتهم بشرح كيف ارتكبت تلك الواقعة.

وكانت قرية،  الدخلى التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حماده بمحافظة البحيرة، قد شهدت واقعة مؤسفه،  اثر قيام عامل، بإنهاء حياة صديقة، بسبب خلافات مالية بينهما، قام على أثرها باستضافته داخل منزلة وقام بخنقه حتى فارق الحياة،  وتم نقل الجثة الى مستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة كوم حمادة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة كوم حماده يفيد،" ايمن م ا" قرية الدخلي ٣٩ سنة صياد جثه هامده بدون أي علامات حيويه اسفكسيا الخنق ويوجد كدمات حول الرقبه اشتباه تعدي من الغير تم وضع الجثه بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة وتم تحرير المحضر اللازم. 

وعلى الفور أمن العميد أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي،  بمديرية أمن البحيرة  بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد الشاذلى رئيس فرع البحث الجنائي فرع بدر، والمقدم كريم الخولى رئيس مباحث مركز شرطة كوم حماده وذلك لسرعة كشف غموض الحادث،  وسرعة ضبط مرتبطه.

وبالفحص توصلت تحريات  فريق البحث الجنائي أن وراء إرتكاب الواقعة " ا ا ل" عامل ومقيم بذات القرية وذلك عقب حدوث خلافات مالية بينهما،  قام على أثرها باستضافته داخل منزلة ثم قام بخنق المجنى علية حتى فارق الحياة،  وتمكنت وحده البحث الجنائي بمركز شرطة كوم حماده من ضبط المتهم، وبمواجهتة اعترف بارتكاب الواقعة.

جثة صياد حبس اربعة ايام قتل صديقة بالبحيرة كوم حمادة البحيرة

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