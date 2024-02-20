الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع شقيقين فى حريق منزل بالدلنجات

حريق منزل بالدلنجات
حريق منزل بالدلنجات

لقى طفلان شقيقان مصرعهما في الحال، اليوم الثلاثاء، جراء نشوب حريق داخل منزل مسقوف بالخشب والقش بقرية عبدالهادى التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة 

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد مصطفى السعدنى، مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد نشوب حريق داخل منزل مسقوف بالخشب والقش بقرية عبدالهادي التابعة لذات المركز، مما نتج عنه وفاة طفلين شقيقين متأثرين بحروق بالغة في أنحاء الجسم، ما نتج عنه تفحم الجثتين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، ونتجت عنه وفاة طفلين شقيقين ونقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى الدلنجات المركزي تحت جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

مصرع طفلين حريق منزل بالدلنجات محافظة البحيرة الدلنجات النيابة العامة

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