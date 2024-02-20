تسليم جثامين ضحايا الطريق الزراعي لذويهم عقب تصريح النيابة بالدفن

تسلم قبل قليل، أسر ضحايا حادث تصادم الطريق الزراعي بمركز دمنهور محافظة البحيرة، جثث ذويهم من ثلاجات حفظ الموتى بمستشفي دمنهور العام، وسط حالة من الحزن والآسي، استعدادا لدفنهم بمسقط رأسهم بمحافظات كفرالشيخ ومطروح والإسكندرية.

وكانت النيابة العامة بمركز دمنهور، برئاسة المستشار محمد شلوف رئيس نيابة مركز دمنهور، صرحت قبل قليل بدفن جثة الضحايا.



حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة



وكانت محافظة البحيرة شهدت صباح اليوم، مصرع 6 أشخاص فى الحال، بينما أصيب 8 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم اثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية الحجناية التابعة لمركز دمنهور، وتم نقل الحثث تحت تصرف النيابة العامة الى مستشفى دمنهور التعليمي، بينما تم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي بالطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية إتجاه القاهرة، امام قرية الحجناية التابعة لذات المركز، مما نتج عنه مصرع 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.