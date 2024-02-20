الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ملاكي وتوك توك بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص
أصيب 7 أشخاص

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية "توك توك"، مع سيارة ملاكي، بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الرحمانية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث 

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد يحى أبو غزالة مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى مع توك توك أمام مركز الشباب بنطاق ذات المركز، مما نتج عنه إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك، وأسفر الحادث عن إصابة كل من، " رمضان السعيد السنهوري، 25 سنة، جروح متفرقة بالوجه، مصطفى امين السنهوري، 23 سنة، اشتباه كسر بالحوض، علاء عبد الغني الدمنهوري، 42 سنة جرح بالرأس، اسامه محمد جاب الله 57 سنة جرح بالرأس وكدمات بالوجه،زياد كريم السعداوي 17سنة، كدمات بالوجه والجسم، محمود الشحات تمريه، 25 سنة اشتباه كسر الزراع الآيسر، أشرف محمد قادوس 25 سنة، كدمات بالوجه والجسم واشتباه كسر بالساق اليسرى، وجارى عمل الفحوصات الطبية وسنوافيكم بالمستجدات، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الرحمانية المركزي.

 

 

إصابة ٧ اشخاص بالبحيرة مركز الرحمانية محافظة البحيرة حادث تصادم أمن البحيرة

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