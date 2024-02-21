الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نفوق 6 آلاف دجاجة في حريق نشب داخل مزرعة فى البحيرة

جانب من الحريق بمزرعة
جانب من الحريق بمزرعة دواجن في محافظة البحيرة

تسبب حريق نشب داخل مرزعة دواجن بقرية كفر الحاجة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، في نفوق 6 آلاف دجاجة، دون وقوع اى خسائر بشرية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحريق للوقوف على أسبابه وملابساته.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد نشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية كفر الحاجة التابعة لصفط الحرية، التابعة لذات المركز، دون وقوع أي خسائر بشرية.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدينة وسيارات الإطفاء والإسعاف، وتبين نشوب حريق داخل مزرعة دواجن مقامة على مساحة 10 متر × 15 متر، وتم إخماد الحريق.

وأسفر الحريق عن نفوق 6 آلاف دجاجة عمر ثمانية أيام، ولا توجد أي خسائر بشرية، ويرجع سبب الحريق إلى ماس كهربي داخلي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساتها.

نفوق دوتجن حريق بمزرعة دواجن محافظة البحيرة ايتاى تابارود دمنهور

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